Estrelas da MPB cantam em homenagem a Waltel Branco nesta quarta-feira

SMCS

Composições do músico paranaense Waltel Branco (1929-2018) serão tocadas por Cristovão Bastos, Ney Conceição, Fátima Guedes e outros 12 grandes nomes da Música Popular Brasileira (MPB) que neste ano são professores da 36ª Oficina de Música de Curitiba. O time se reúne nesta quarta-feira (23/7) para homenagem em um concerto único, no Teatro da Reitoria, às 21h.

A programação desta quarta tem ainda os renomados pianistas Jean Louis Steuerman e Olga Kiun, também professores da Oficina de Música, no Concerto de Música de Câmara na Capela Santa Maria, às 20h. A apresentação executará obras de Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms e conta ainda com o violinista Carmelo Los Santos e o violaoncelista Massimo Macri.

No Teatro Paiol é a vez da Noite do Choro com o grupo Choro a 3. Além disso, tem apresentação no Memorial de Curitiba e no Reservatório São Francisco.

Veja a programação completa da 36ª Oficina de Música no site (www.oficinademusica.org.br) ou pelo WhatsApp. Basta cadastrar o número 41 9876-2903 (no Whats não precisa do 9 a mais) ou mandar um “oi” pelo link https://goo.gl/ucboic para ser automaticamente cadastrado.