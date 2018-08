Estudante é baleado em sequestro no Rio

Agência Brasil

Um estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi baleado no braço na madrugada de hoje (3), após sofrer um sequestro-relâmpago na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Ele voltava de carro da universidade quando foi abordado por dois bandidos armados com fuzis.

De acordo com a PM, os criminosos anunciaram o assalto na altura da estação do Metrô de Vicente de Carvalho e seguiram com o universitário sequestrado até a Vila da Penha. Na fuga, os bandidos usaram a pista exclusiva do BRT para fugir, o que chamou a atenção da polícia.

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé e Sereno informou que os militares estavam, na madrugada de hoje, participando de uma blitz de abordagem e revista na Avenida Brás de Pina, quando um veículo passou em alta velocidade.

Unidades da PM iniciaram um cerco e, quando avistados, os criminosos atiraram contra as viaturas da PM, iniciando um confronto. Na ação, um criminoso foi detido ao tentar fugir.

Outro foi ferido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Para o mesmo hospital, foi levado também o estudante da UFRJ ferido no braço.

Ele foi operado e está fora de perigo. No carro da vítima, foi encontrado um revólver usado pelos criminosos para atirar contra a polícia. O bandido ferido na ação, de acordo com a polícia, teria saído da prisão há apenas três dias. Os nomes da vítima e dos criminosos não foram revelados.