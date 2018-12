Estúdio curitibano apresenta os novos mascotes do Furacão

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No início de dezembro, o Clube Athletico Paranaense divulgou sua nova identidade visual e, junto com a nova logomarca e a nova grafia do nome, vieram também os novos mascotes. Agora o clube passa a contar com a Família Furacão, e o responsável pela criação dos personagens foi a SPIRIT Animation, um dos principais estúdios de animação do Brasil, com sede em Curitiba.

“A ideia da familia veio com o intuito do próprio Athletico de representar perante seus torcedores os ideiais que personalizam o clube: ambição, entusiasmo, rebeldia e inovação. Dessa forma, cada membro da familia encarnaria um desses ideiais, e, somados, resultariam no furacão. São figuras fortes que representam a mulher, o homem, a criança e a conexão com as inovações e tecnologias, e que, juntos, são tão fortes que representam o furacão”, explica Fernando Macedo, CCO da SPIRIT Animation.

A prioridade foi trazer um traço que agradasse a todos, crianças e adultos e fazer com que os torcedores se aproximem de mais esse elemento da identidade visual. “Para a criação, a SPIRIT dedicou mais de um ano de pesquisa, sempre junto ao Athletico, com muito estudo sobre a cultura dos mascotes, as inúmeras possibilidades que existem, e o perfil da torcida atleticana. Durante todo esse processo foram vários estudos e personagens até chegar à Família Furacão. O cachorro, em especial, tem tido grande apelo com as crianças”, conta Macedo.

Resistência às mudanças

Lançados na véspera da decisão da Copa Sul-Americana, os novos elementos receberam críticas de alguns torcedores, que se opuseram às mudanças. “Quando se trata de futebol, e, sobretudo de um time tão representativo e tradicional do Paraná, é complicado mesmo. Toda mudança exige um processo de adaptação, e não seria diferente com o Athletico. Nosso principal objetivo é conseguir uma conexão forte com as crianças e a nova geração, somando na estratégia de comunicação do time, deixando o universo do furacão ainda mais emocionante”, diz Fernando.

Já quanto aos novos mascotes, Fernando comenta: “Muitas pessoas têm comparado a Família Furacão com traços da Disney. Se for o caso, não vejo isso como algo ruim, afinal, os personagens Disney estão entre os mais carismáticos e amados do mundo”, finaliza.

