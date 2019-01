Estufa do Jardim Botânico passa por reforma e tapumes contam a história

Não é por que a estufa do Jardim Botânico está passando por uma revitalização que os visitantes irão embora da unidade de conservação sem levar imagens bonitas para casa. Os tapumes que delimitam e protegem o canteiro de obras ganharam uma reprodução da estrutura tubular e informações sobre a origem do seu desenho, além de dados a respeito da fundação da unidade de conservação.

Os trabalhos de colocação das paredes e das imagens nos tapumes terminaram na segunda-feira. As obras na estufa fazem parte de um projeto de revitalização do Jardim Botânico, que ainda vai envolver a transformação da estrutura metálica que fica logo atrás dela em um Centro Cultural, com novas coleções botânicas e espaço de convivência. A licitação para estes serviços está em andamento.

A estufa terá recuperação das esquadrias, das estruturas metálicas, do piso do mezanino, das vedações, escadas e calhas. Além disso, serão feitas trocas de vidros, implantação de novos corrimões, limpeza interna, externa e pintura. Os investimentos são de cerca de R$ 960 mil. Os trabalhos começaram na segunda semana deste ano.