Europeus citam sete clubes interessados em revelação do Paraná Clube

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube está perto de fechar a venda do volante Jhonny Lucas, 18 anos, para um clube europeu. O presidente do clube, Leonardo de Oliveira, está na Europa para negociar a transferência do atleta. Diversos sites europeus noticiam o interesse de clubes no jogador. Até agora, pelo menos sete equipes foram citadas nesses portais de notícias: Valencia (Espanha), Monaco (França), Porto (Portugal), Fenerbahçe (Turquia), Udinese (Itália), Roma (Itália) e Juventus (Itália).

Na Turquia, a informação é que o Paraná chegou pedindo 10 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões), mas que as contrapropostas dos clubes ficaram em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).

Antes da viagem do presidente do Paraná à Europa, o Vasco também tentou contratar o jogador. A proposta salarial agradou Jhonny Lycas, mas o clube carioca não ofereceu um valor suficiente pela aquisição dos direitos econômicos para convencer o Paraná Clube.

A ideia do clube paranaense é usar o dinheiro da venda para pagar dívidas antigas, acumuladas nas últimas décadas.

Durante 2018, Jhonny Lucas foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e também treinou com a seleção principal, do técnico Tite.