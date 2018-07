Evento discute as mídias sociais em Curitiba

Da redação

Considerado o principal encontro de mídias sociais da região sul e um dos mais tradicionais da história da internet brasileira, o Curitiba Social Mix (CSM) vai agitar a capital paranaense neste sábado, dia 28 de julho. O evento, que nasceu para comemorar os 20 anos do Centro Europeu, em 2011, vai reunir milhares de participantes e centenas de grandes personalidades referências das mídias sociais no Brasil.

Durante a oitava edição do Curitiba Social Mix, serão 12 horas ininterruptas de programação dinâmica com muito entretenimento. O evento se sustenta em quatro pilares fundamentais: conhecimento, entretenimento, informação e relacionamento. “Isso move o Curitiba Social Mix há oito anos. Conseguimos celebrar histórias, compartilhar caminhos e conectar oportunidades”, comenta Sandro Rodrigues, idealizador do evento.

Entre os palestrantes do evento estarão grandes referências nacionais do segmento, entre eles os irmãos Ricardo e Rodrigo Piologo, Maria Claudia (Cacau), João do MMV, Gustavo Chagas (Porta dos Fundos), Totoro (Porta dos Fundos e Totorial), Lucas Inutilismo, Bianca Schiavon, Everson Zóio e Edson Mackenzy. Os palestrantes trarão muito conteúdo e dicas fundamentais para profissionais e estudantes de comunicação, marketing, publicidade e demais áreas correlatas.

Valorizando os talentos paranaenses, os painéis e workshops do CSM contam, também, com participação de produtores de conteúdo de Curitiba e região, como Thaís Marques (Coisas de Diva), o Hallorino Jr, Débora Alcântara (Tudo Orna), Nicoly França (Desavesso), Cris (Receitas da Cris), Fagner Zadra (Tesão Piá), Christopher Paes (Escritório de Criatividade) e Nina Braz.

O Curitiba Social Mix 2018 será realizado neste sábado, no Canal da Música (Rua Julio Perneta, 695), das 10h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br/curitibasocialmix. Além disso, serão disponibilizados lotes promocionais vinculados a doações diretamente no Canal da Música. Mais informações no site www.curitibasocialmix.com.br