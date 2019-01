Evento no Litoral deixa BR-277 movimentada no fim de semana

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A 16ª Travessia de Caiobá 2019 e o bom tempo devem movimentar o litoral do Paraná neste fim de semana. Segundo o site Climatempo, mesmo com previsão de pancadas de chuvas, as temperaturas em Caiobá e Guaratuba devem variar entre 23º e 29ºC. Com isso, a previsão da concessionária Ecovia, que administra o trecho Curitiba-Litoral da BR-277, além das PRs 407 e 508, é de que 90 mil veículos trafeguem por essas rodovias entre sexta-feira (18) e domingo (20).

Para quem for viajar, o horário de maior movimento sentido Litoral deverá ser registrado entre 21h e 22h desta sexta-feira (18), com a passagem de dois mil veículos. No domingo (20), o maior movimento de retorno deverá se concentrar entre 16h e 17h, com o tráfego de 2,3 mil veículos.

Ao viajar, os motoristas devem ter a bordo o telefone 0800 410 277 da Ecovia, para qualquer necessidade. A conta de Twitter @ecovia é permanentemente atualizada e deve ser acompanhada para se obter informações sobre o tráfego nas rodovias administradas pela concessionária. Essas informações também estão disponíveis no aplicativo da Ecorodovias, que pode ser baixado de forma gratuita em todos os celulares.