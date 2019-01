Ex-Athletico, Otávio chega a semifinal na França com o Bordeaux

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O sonho de conquistar um título em sua segunda temporada européia segue vivo. Titular do Bordeaux, o volante Otávio, revelado pelo Athletico Paranaense, mais uma vez ajudou sua equipe a passar de fase na Copa da Liga Francesa. O brasileiro jogou os 90 minutos da vitória por 1×0 na tarde de quarta-feira (dia 9), em cima do Le Havre, que colocou o time nas semis da competição.

De quebra, ainda viu o favorito PSG de Neymar cair inesperadamente. Com um gol do craque brasileiro, o atual time mais rico da França até saiu na frente, mas sofreu a virada para o Guingamp e deu adeus a Copa da Liga Francesa. Bom para o Bordeaux de Otávio, que comemorou a classificação. “Sabíamos que seria um jogo muito difícil como foi. Não poderíamos errar. O time deles veio para jogar fechado e tentar usar o contra-ataque. Mas fomos bem, fomos superiores. Fizemos o 1×0 e soubemos controlar o jogo. Feliz demais pela classificação. Estamos cada vez mais perto. Claro que a gente viu a eliminação do PSG, foi zebra. Mas nosso foco é na gente, em fazer a nossa parte até conquistar o título, independente de quem venha pela frente”, afirmou.

A possibilidade de título aliás vem para coroar uma temporada que vem sendo ótima para Otávio. Após usar o último ano principalmente para adaptação, o meio-campista brasileiro coleciona ótimos números. Já igualou os 21 jogos que fez na última temporada, mesmo restando ainda meses para o término, e engatou uma sequência de nove jogos de invencibilidade com as cores do Bordeaux, sua maior pelo clube. “Estou muito feliz aqui, 100% adaptado, jogando e conseguindo ajudar dentro de campo. Me sinto muito motivado. A nossa classificação ontem também foi importante. Já estamos nas semis. É trabalhar para buscar o título. Me sinto muito mais confortável em todos os aspectos do que no último ano. Realmente venho numa sequência boa de partidas e espero que continue assim. Vou continuar trabalhando muito para isso”, finalizou o jogador brasileiro.