Ex-Atlético-PR, Felipe encontra Iniesta no Japão

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Fã declarado do meia Iniesta, o brasileiro Felipe viveu um momento especial na última segunda-feira (dia 8). O camisa 10 do Sanfrecce Hiroshima foi surpreendido por um encontro com o ex-jogador do Barcelona, que atualmente defende o Vissel Kobe, do Japão.

Jogador do Atlético Paranaense de 2012 a 2015, Felipe revelou como se deu o encontro. “Na verdade foi uma grande coincidência. Fui visitar meu amigo Souza, que joga no Cerezo Osaka e, quando estávamos saindo para jantar, encontramos o Iniesta brincando em um parquinho com sua filha. Foi sensacional, já falei várias vezes e repito, sou muito fã dele, é um ídolo e referência em campo. Além de tudo isso, é uma pessoa extremamente humilde, me atendeu e fez uma foto comigo. Sem dúvidas vou lembrar desse dia para o resto da minha vida”, contou o jogador, que atua desde o ano passado no Japão.

Sem jogos nas próximas duas semanas por conta da data FIFA, o meia quer aproveitar o período e se preparar bem para a reta final da J League, a primeira divisão do futebol japonês. “Falta pouco para terminar a temporada e estamos bem focados no título. Acabamos perdendo a primeira posição, mas estamos um ponto só atrás do Kawasaki Frontale. Teremos cinco jogos pela frente para recuperar a liderança e conquistar o título, que é o nosso grande objetivo do ano”, concluiu.

Vice-líder do campeonato nacional, o Sanfrecce Hiroshima só volta a campo no dia 20, contra o Shimizu S-Pulse.