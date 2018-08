Ex-Atlético-PR, Felipe enfrenta time de Iniesta e defende liderança na J-League

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O Sanfrecce Hiroshima vem fazendo grande campanha em 2018. Dos 21 jogos disputados na competição, soma 15 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Além disso, já são 35 gols marcados e apenas 15 sofridos. O time lidera com folga a J-League, a primeira divisão do Campeonato Japonês, são 8 pontos de vantagem para o vice-líder Tokyo e 9 para o 3º colocado Kawasaki Frontale, que possui 1 jogo a menos.

Desde 2017 no clube e com quase 50 jogos disputados, o meia Felipe valoriza a campanha do time e vive a expectativa de conquistar seu 3º título no Japão. “Estamos construindo uma campanha muito sólida, desde o início estivemos ali na briga pelo topo. A primeira parte do campeonato já foi, estamos no returno e o nosso grande desafio agora é manter esse ritmo para finalizar a temporada com o título. Ainda tem muita coisa para acontecer, muitas rodadas pela frente, mas se mantermos o foco temos grandes chances de conquistar o campeonato”, avaliou o jogador de 28 anos, que defendeu o Atlético/PR de 2012 a 2015.

Nesta quarta-feira (dia 15), o time do brasileiro entra em campo para enfrentar o Vissel Kobe, adversário que ocupa a 4ª posição do Campeonato Japonês e conta com duas estrelas do futebol mundial em seu elenco, o meia Iniesta e o atacante Podolski. “Jogo importante para o campeonato e, particularmente, uma grande honra poder dividir o gramado com dois jogadores tão consagrados. Sou fã, principalmente do Iniesta, admiro muito o futebol dele e tudo que conquistou, é um dos gênios da bola. Mas, dentro de campo, sou profissional e vou dar o meu melhor para sairmos com a vitória. Depois do jogo, quem sabe, eu pego a camisa dele de presente”, brincou.