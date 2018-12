Ex-Atlético-PR, Ribamar é contratado pelo Vasco

Redação Bem Paraná

O Vasco anuncioou nessa quinta-feira (dia 27) a contratação do atacante Ribamar, 21 anos, que atuou pelo Atlético Paranaense em 2017 e 2018. O jogador estava no Pyramids, do Egito, que pagou R$ 18 milhões pelo atacante em julho de 2018. Um mês depois, em agosto, acabou emprestado ao Ohod Al-Medina, da Arábia Saudita.

O jogador, de 1,84 metro, atua como centroavante ou pelas pontas. Ele iniciou a carreira em 2011 nas categorias de base do Botafogo, equipe na qual permaneceu até 2015. Após duas temporadas no alemão Munique 1860 (2016 e 2017), voltou ao Brasil em 2017, para defender o Atlético-PR.

No Vasco, Ribamar vai trabalhar com o técnico Alberto Valentim, que foi jogador e auxiliar-técnico do Atlético Paranaense. Os dois também trabalharam juntos no Pyramids.