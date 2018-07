Ex-Atlético-PR, técnico é campeão na estreia oficial na Bulgária

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Na retomada da carreira de treinador, e de volta ao futebol europeu, Paulo Autuori se sagrou campeão já na sua estreia oficial à frente do Ludogorets. Nesta quinta-feira (05/07), na Trace Arena, em Stara Zagora, seu time, atual campeão nacional, conquistou a Supercopa da Bulgária ao bater o Slavia Sofia, atual campeão da Copa da Bulgária, por 1 a 0, gol do romeno Claudiu Keseru. Foi um aperitivo para a largada da equipe nos playoffs da Liga dos Campeões, na próxima semana.

Paulo Autuori foi técnico do Atlético Paranaense de 2016 a 2017. Depois, trabalhou como gestor no clube. Deixou o Furacão no final de 2017.

Na quarta-feira (11/07), o Ludogorets, atual heptacampeão búlgaro, que conta com seis brasileiros no time titular, vai encarar o Crusaders, da Irlanda do Norte, apenas a primeira de quatro fases eliminatórias para alcançar a fase de grupos da principal competição de clubes da Europa. Um dos brasileiros é o lateral-esquerdo Natanael, 27 anos, ex-Atlético-PR.

Autuori, que dirigiu a equipe em quatro amistosos (três vitórias e um empate) na pré-temporada que o clube realizou na Áustria, está bastante motivado com o que viu até aqui e acredita no sucesso do trabalho. “Nosso grupo é muito bom. E começar a temporada com um título é importante para dar mais motivação. Quero dedicar essa conquista ao ex-treinador, pelo legado que deixou, e parabenizar todos os jogadores. Fizemos um trabalho de preparação muito bom na Áustria e, agora, vamos focar para fazer uma boa estreia na Liga dos Campeões. O caminho é longo até a fase de grupos, mas vamos buscar a classificação, a começar por esse jogo de quarta-feira. Estou confiante de que conseguiremos fazer um grande trabalho. Temos jogadores de muita qualidade no elenco”, disse Autuori.