Ex-ator do Disney Channel anuncia noivado com namorado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Garrett Clayton, 27, anunciou na última quinta-feira (10) seu noivado com o namorado Blake Knight, com quem está junto há oito anos, pelo Instagram. E o fez em grande estilo, em um texto emocionante.

Conhecido pela sua participação na série de filmes "Teen Beach", produzidos pelo Disney Channel, Clayton usou seu perfil para contar a romântica história do pedido de casamento, que na verdade aconteceu há anos.

Após manter a notícia em segredo por tanto tempo, Clayton se empolgou ao compartilhar a notícia, escrevendo: "Já faz um ano desde que Blake Knight me pediu em casamento na Islândia, na mais bela viagem e no mais belo dia da minha vida até hoje".

Ele continuou: "Eu nunca vou me esquecer da sua cara naquele momento em que você ficou de joelhos. Amor, nervosismo e emoção (obviamente eu ia dizer sim) todos combinados dentro do amor da minha vida. Todo dia com você é repleto de alegria e risadas (mesmo quando discutimos todas as noites sobre quem deve sair da cama para desligar a luz do hall)".

Então o ex-ator da Disney refletiu sobre o relacionamento de quase uma década.

"Oito anos! Em pouco mais de um mês faremos 8 anos juntos. Eles foram repleto de altos e baixos (90% altos). Eu sempre serei grato por você ter entrado naquele meu restaurante 24 horas quando eu me mudei pela primeira vez para Los Angeles".

"Eu era um garçom que queria ser um ator. Você era um assistente que queria ser um escritor. Agora olhe para nós! Vivendo o sonho juntos. Encontrando a força da nossa unidade com a perda de Orion", escreveu.

"Desde descobrir no meu aniversário, no estacionamento sujo atrás do restaurante onde eu trabalhava (na época) que eu havia perdido meu primeiro grande emprego / corta para você me abraçando mais tarde naquela noite, enxugando minhas lágrimas e me dizendo que aquilo era só o começo", disse.

"Você nunca falhou em ser uma solidária, amorosa, teimosa e sensível rocha em minha vida. Aqui a outros 100 anos viajando o mundo, roubando suas meias e amando nossos bebês, sejam eles cachorros bebês ou bebês de verdade. Eu te amo para sempre. Feliz aniversário, meu querido".

O ator ainda compartilhou uma série de fotos que incluíam diversas imagens de retratos do casal, além de um close do anel de noivado de diamantes.