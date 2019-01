Ex-BBB Gleici cobra R$ 40 mil por publicação em rede social, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de vencer o Big Brother Brasil 2018, Gleici Damasceno comprou uma casa para a mãe e tem investido o valor que sobrou do prêmio. Logo após sair vitoriosa da casa, Gleici sentiu os efeitos da fama.

Suas redes sociais que, estima ela, tinham cerca de mil seguidores antes de ser uma "sister" atingiram rapidamente a casa dos milhões. Só seu perfil no Instagram reúne atualmente mais de 6 milhões de fãs, marca que ela celebrou devidamente com bolo e vela.

Nesta quarta (23), o Extra afirmou que Gleici cobrava cerca de R$ 40 mil para fazer uma postagem no Instagram, como a de uma marca de absorvente feminino da qual virou "embaixadora".

Gleici, que agora estuda teatro, realmente fatura com a rede, mas disse que não comenta sobre os preços e não confirma o valor citado pelo jornal carioca. "Estou feliz com o que tenho tido de retorno e com as marcas que me contrataram até aqui, pois são marcas que eu acredito muito", disse à reportagem, nesta quarta (23).

Na semana passada, Gleici disse ao site F5 que a fama oriunda do programa pode ser efêmera e que o assédio já não é o mesmo de quando deixou a casa. "Ainda tiro muita foto com os fãs, tem muito assédio, mas não é como no começo, vai acalmando."

A acriana afirmou já estar preparada, inclusive, para a eventual perda de espaço para o campeão do BBB 19. "Agora vai começar outro BBB, as pessoas vão se apegando aos outros participantes. [...] É tudo muito efêmero, eu vejo assim. Eu tenho minha história e, em 2019, outras pessoas vão ter sua história", afirma. "Mas quem eu conquistei vai continuar me acompanhando. Tem espaço para todo mundo."

A ex-estudante de psicologia soube aproveitar bem o fenômeno da fama. Tanto é que vive desde a saída da casa cenográfica com os ganhos na área, sem mexer no R$ 1,5 milhão do prêmio do reality. Isso inclui o aluguel do apartamento no Rio, que divide com o namorado e companheiro de BBB 18, Wagner Santiago.