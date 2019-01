Ex-BBB presta depoimento e nega acusações de mulheres

Redação Bem Paraná

Em entrevista ao portal G1, o acreano negou as acusações e disse estar surpreso com toda a situação. "Não fazia noção do que estava acontecendo. Fui acordado com a notícia de que teria de sair do programa, mas fui ter noção hoje (24/01) pela manha quando me contaram quais eram as acusações", relatou o ex-BBB.

O homem ainda negou ser agressivo e disse ter sido criado por quatro mulheres (três irmãs e a mãe). "A vivência com mulher é desde que nasci, trago isso para as relações, sejam de amizade ou amorosas. Isso é extremamente desconfortável porque tenho um histórico de vida, mas alguém pontua uma coisa e cria-se uma situação ou fragilidade emocional ou ego ferido e isso acaba ferindo a integridade do outro", reclamou.

Com relação às acusações da ex-namorada, que diz ter sido agredida pelo biólogo, ele rebateu acusando a jovem de ofendê-lo nas redes sociais e de falar mal dele para amigas após ele se recursar a reatar o relacionamento, que terminou em 2011. Quanto às outras acusações, disse que sua entrada no programa pode ter causado inveja ou até mesmo ciúmas nas pessoas, o que teria motivado as denúncias.

Por fim, com relação aos casos de ex-alunas que estão alegando em redes sociais terem sido assediadas, ele tentou explicar que é "carinhoso por natureza". "Abraço homens, mulheres, não tenho problemas com isso. Agora há uma questão que hoje tudo ée sexualizado", alegou.