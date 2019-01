Redação Bem Paraná

O atacante Kazu Miura, que completa 52 anos em fevereiro, assinou um novo contrato profissional. Ele vai defender o Yokohama FC, da segunda divisão do Japão, na temporada 2019. O japonês se aventurou no Brasil entre 1986 e 1990. E atuou no Coritiba em 1989, ano que o time contava com Tostão, Chicão, Osvaldo, Serginho 'Cabeção' Prestes, Osvaldo, Vica e outros.

Kazu tem o recorde mundial de jogador mais velho a atuar profissionalmente, superando o lendário Stanley Matthews, inglês que atuou até os 50 anos na década de 60. O japonês também possui o recorde de jogador mais velho a marcar um gol no futebol profissional. O twitter oficial da Fifa mostrou esse gol histórico – clique aqui para ver.

No Yokohama desde 2005, Kazu soma 91 jogos e 56 gols pela seleção do Japão – a última partida pela equipe nacional foi em 1997. Ele chegou a defender dois europeus: o Genoa, da Itália, em 1995, e o Dinamo Zagreb, da Croácia, em 1999. No Brasil, jogou por Santos, Palmeiras, CRB, Matsubara e XV de Jaú, além do Coritiba.

Em 2018, disputou 11 partidas pelo Yokohama – apenas duas como titular. No total do ano, ficou em campo por 219 minutos (o equivalente a 2,4 jogos). Não marcou gols. Seu último gol foi em 2017.