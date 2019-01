Ex-Coritiba, Rodrigo Mancha volta ao Couto Pereira para disputa da Taça Kaiser

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Ex-jogador do Coritiba e com passagens pelo Santos, Sport e outros clubes, o meio-campista Rodrigo Mancha será uma das atrações da Taça Kaiser 2019, que acontece nos dia 19 e 20 de janeiro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Ele defenderá o time amador do Trieste, de Curitiba, que enfrentará o Bela Vista neste sábado, às 14h30, no Couto Pereira, pela Taça Kaiser. A disputa do título da competição acontece no dia seguinte, no domingo, também no estádio do Coritiba.

Rodrigo Mancha encerrou a carreira profissionalmente em julho do ano passado. Desde então, o jogador aceitou o convite do Trieste, time amador de enorme tradição no Paraná (13 títulos paranaense no amador) e vencedor da Liga Amadora da Capital, de Curitiba/PR, em 2018.

A disputa da Taça Kaiser no estádio Couto Pereira tem sabor especial para o atleta do Trieste. Mancha defendeu o Coritiba de 2005 a 2009.

"Passei muitos anos no profissional, mas depois que encerra a carreira, muitos atletas de Curitiba vão para o amador, que é muito forte", comentou Mancha.

"Tive anos maravilhosos no Coritiba e no Sport de Recife, principalmente. Ganhei títulos e conquistei acessos por onde passei. Agora espero ganhar títulos também no amador. Quem sabe neste fim de semana no Couto Pereira?", acrescentou.

Além do duelo entre Trieste x Bela Vista, a Taça Kaiser 2019 terá o jogo entre Mineirinho/MG x Atlético/SC. Os vencedores das partidas fazem a final, no domingo, às 14h30, no Couto Pereira.

Para a Taça Kaiser 2019, o Trieste montou time competitivo. O lateral Lino, ex-São Paulo, também representará as cores do time curitibano.

A Taça Kaiser 2019 reunirá os vencedores de campeonatos amadores regionais patrocinados pela marca: o Mineirinho (vencedor da Copa Corujão, de Belo Horizonte/MG); o Trieste (vencedor da Liga Amadora da Capital, de Curitiba/PR); o Atlético (vencedor do Campeonato Regional da Liga Blumenauense de Futebol, de Blumenau/ SC); e o Bela Vista, (vencedor da Copa Cidade Master, de Santa Cruz do Sul/RS).