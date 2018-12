Ex-goleiro histórico do Coritiba pede ajuda: ‘Defenda o Jairo’

Redação Bem Paraná

O ex-goleiro Jairo, jogador que mais defendeu o Coritiba na história, está pedindo ajuda aos torcedores para sobreviver. Ele está com 72 anos e enfrenta um raro tipo de câncer no rim. O Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre o tratamento. Por isso, familiares e amigos tiveram a ideia de fazer uma vaquinha virtual para custear o tratamento. A campanha “Defenda o Jairo” é feita pelo site vakinha.com.br

Segundo a família de Jairo, a medicação custa R$ 300 diariamente, cerca de R$ 9 mil por mês. Há remédios suficientes apenas para os próximos dois meses. Os familiares pretendem ir à Justiça para pedir o pagamento dos remédios. O ex-jogador recebe atendimento no Hospital Erasto Gaertner.

Outra opção para quem quiser colaborar é o depósito bancário na Caixa Econômica Federal, na Conta Poupança, agência 0581, operação 013, conta 00004157-4.

Jairo foi o jogador que mais atuou pelo Coritiba (410 jogos) e um dos que mais ganhou títulos. Fez parte do time histórico que sagrou-se multicampeão paranaense – venceu em 1972, 73, 74, 75 e 76 – e conquistou o Torneio do Povo (1973), contra times como Corinthians, Flamengo, Internacional, Atlético-MG e Bahia. Também fez história no Corinthians, onde foi campeão paulista duas vezes (1977 e 1979) e chegou à seleção brasileira. Pelo time paulista, cravou a maior invencibilidade da história do Brasileirão, com 1.132 minutos sem tomar gol. Voltou ao Coritiba em 1983, onde ganhou o Brasileirão de 1985 (era reserva de Rafael) e o Estadual de 1986, último título antes de encerrar a carreira, em maio de 1987.

Em pesquisa do Bem Paraná feita em 2009, junto a torcedores do Coritiba na época do centenário, Jairo foi eleito o melhor goleiro da história do clube.