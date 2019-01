Ex-Karametade Vavá afirma que levou fora de Scheila Carvalho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-integrante do grupo Karametade, o cantor Vavá afirma que levou um fora da ex-morena do conjunto baiano É o Tchan, Scheila Carvalho.

"Cheguei a dar uma cantada na Scheila. Cheguei a dar uma cantada na Scheila 'monstro'", confessa o cantor.

De acordo com ele, o flerte ocorreu no lançamento da primeira Playboy da dançarina. "Eu não cantei legal, aí não rolou", explica ele, contando ainda que a outra Sheila, a Mello, admirava o seu trabalho. "Era minha fã. Eu lembro, a Sheila ia nos shows com fitinha na cabeça escrito 'Vavá'".

Em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, Vavá e o irmão Márcio, também ex-integrante do grupo Karametade, relembram a infância, momentos da carreira e fazem confissões sobre traição e paqueras antigas.

Gêmeos, eles revelam que desde pequenos a semelhança já gerava confusão. "Meu pai nunca confundia, minha mãe sempre. Era 'Wa...Márcio ou Má... Wagner'. Às vezes ela batia em um pensando que era o outro", relembra Vavá.

Nem depois de adultos as coisas mudaram. Márcio lembra a que as fãs do irmão, no auge do Karametade nos anos de 1990, causavam alvoroço no banco em que ele trabalhava.

"Não dava mais para abrir meu caixa, porque o povo tumultuava na agência, achando que eu era ele", revive.

Ainda sobre o período de estrelato, os irmãos comentam o impacto da fama em seus relacionamentos. "Eu estava em um sucesso tão grande, a entrega era tão grande. Assim como eu também fui chifrado, já traí. Não foram todas (as parceiras na época), mas já traí sim!", confessa Vavá. "Minha esposa foi a única que eu fui fiel", conclui.