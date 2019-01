Ex-Milan, lateral-direito entra em fase final de recuperação no Coritiba

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Contratado pela diretoria do Coritiba para esta atual temporada, o lateral-direito Felipe Mattioni está em recuperação no departamento médico do clube por conta de uma lesão na coxa. Focado em seu retorno aos gramados, o jogador destacou seu empenho nos últimos dias para estar 100% o quanto antes. A previsão é que possa jogar daqui a dez dias.

“Estou 100% focado em minha recuperação e me dedicando ao máximo para estar pronto logo. Estou ansioso para estrear com a camisa do Coritiba e muito feliz por estar aqui. Espero que esse seja um grande ano para todos aqui no clube. Tenho certeza que faremos uma temporada de muita intensidade”, afirmou o jogador, que defendeu o Milan, da Itália, na temporada 2008/09.

Ainda segundo o defensor, a torcida pode esperar muita entrega de todos no grupo. “Nosso grupo tem muita qualidade e está em formação ainda. Sem dúvida temos muito a evoluir nos próximos meses. Vejo um elenco muito motivado para isso. Lutaremos muito para que 2019 seja perfeito para todos aqui. O clima dentro do clube é o melhor possível. Esse ambiente pode ajudar bastante”, disse.

Mattioni, 30 anos, surgiu no Grêmio e rodou por Mallorca (Espanha), Espanyol (Espanha), Everton (Inglaterra), Doncaster Rovers (Inglaterra), Boa Esporte, Veranópolis e Juventude.

Sem Mattioni, o técnico Argel Fucks vem usando Sávio, ex-Votuporanguense e Ponte Preta, na lateral-direita.