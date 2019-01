Explosão de carro-bomba deixa ao menos 7 mortos em Bogotá

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de um carro-bomba deixou ao menos sete mortos e 38 feridos nesta quinta-feira (17) em Bogotá, capital da Colômbia, afirmou o Ministério da Defesa colombiano.

O incidente ocorreu dentro da Academia de Polícia General Santander às 9h30 locais (12h30 em Brasília).

Em uma mensagem nas redes sociais, o presidente da Colômbia, Iván Duque, afirmou que estava retornando para Bogotá com a cúpula militar "diante do miserável ato terrorista cometido na Escola General Santander contra nossos policiais". Ele estava em uma reunião sobre segurança na localidade de Quibdó, no oeste do país.

"Vamos ao local dos fatos. Dei ordens à Força Pública para que determine os autores desse ataque e os leve à justiça. Todos os colombianos rejeitamos o terrorismo e estamos unidos para enfrentá-lo", disse ainda o presidente. "A Colômbia se entristece mas não se dobra diante da violência."

Segundo o jornal El Tiempo, testemunhas relataram que um homem chegou até a portaria da escola e, ao ficar detido pelos controles de segurança, acelerou o veículo e o jogou contra uma parede. O condutor também morreu.

Uma funcionária afirmou a uma rádio local que o veículo irrompeu de forma abrupta na academia, quase atropelando os policiais, e em seguida explodiu.

Imagens das TVs locais mostravam os restos de um carro incinerado.

As autoridades não souberam informar se as vítimas são civis ou militares, e nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.