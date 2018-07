Expo Educação atrai milhares de visitantes no primeiro dia

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria Municipal de Educação abriu ontem a primeira edição da Expo Educação, a feira de educação de Curitiba. Já no primeiro dia milhares de pessoas visitaram os estados montados no Centro de convenções do Parque Barigui. A feira termina hoje e pode ser visitada das 8 às 21 horas. A Expo Educação é uma ação inédita da Prefeitura, e substituiu neste ano a semana pedagógica voltada aos trabalhadores na educação municipal.

Nos 84 estandes organizados, os visitantes encontram apresentação de projetos e práticas inovadoras de ensino. Os espaços mais procurados são os que ofereceram experiências interativas e tecnológicas, com realidade virtual e aumentada. As discussões com especialistas da educação e as palestras sobre abordagem em avaliação de aprendizagem, uso seguro da internet e esporte como fator de inclusão social, também foram bastante prestigiadas.

Professores da rede municipal e profissionais que atuam na área usaram óculos 3D, robôs, softwares, lousa digital e recursos para criação de atividades. Os visitantes também tiveram a oportunidade de vivenciar situações de estímulo a criatividade e interação.

Além da mostra de trabalhos e serviços no Expo Renaut, outros espaços do Parque Barigui servem de “sala de aula” para os profissionais da educação, que estão se preparando para o retorno às atividades, amanhã.