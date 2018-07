Expo Renault Barigui recebe a maior feira Pet do Paraná

Redação Bem Paraná

A paixão por pets tem fomentado a economia brasileira. E, o Paraná tem acompanhado essa tendência, pois segundo uma pesquisa do IBGE, 60% das casas paranaenses possuem pelo menos um cachorro. E para oferecer grande variedade em serviços e produtos, chega a sua 3ª edição da maior feira pet friendly do Paraná e uma das maiores do Sul do Brasil, a EXPOPET CURITIBA 2018. Pioneira e inovadora, ela será voltada para que o público e seus animais de estimação possam acompanhar novidades e lançamentos do setor através das principais marcas e empresas de produtos e serviços. Ela também é dirigida para empresários do setor e profissionais da área. A feira, que acontece entre os dias 27 e 29 de julho, no Centro de Exposições do EXPO RENAULT BARIGUI, tem expectativa de atrair cerca de 30 mil visitantes. Uma das grandes atrações deste ano, será a presença do aventureiro, biólogo e apresentador Richard Rasmussen.



Mais de 50 expositores de vários estados brasileiros participarão da EXPOPET CURITIBA apresentando diversos produtos, entre eles: alimentares/nutrição, higiene, saúde, beleza, roupas e acessórios, voltados para pets de quatro patas. Outro diferencial é que os expositores estarão oferecendo os produtos e serviços com preços de feira.



O organizador do evento Uermeson Pereira, da WP Feiras e Eventos, comenta que este mercado está em alta e que visitar a feira é uma ótima oportunidade para as famílias que tem bichinhos de estimação. “O segmento pet em Curitiba vem crescendo e a feira será uma ótima oportunidade para que o público possa acompanhar as novidades para pets e ainda comprar com preços diferenciados, por ser uma feira voltada para o segmento. Por isso e pelos atrativos, vale a pena conferir".



O ingresso poderá ser adquirido diretamente na bilheteria do Expo Renault Barigui, durante os três dias de evento. No dia 27 de julho, a feira estará aberta das 13h às 22 horas, no dia 28 de julho das 10h às 22 horas e no dia 29 de julho, das 10h as 21h.



ATRAÇÕES EXPOPET CURITIBA 2018



Uma das grandes atrações será a presença do aventureiro, biólogo e apresentador Richard Rasmussen, que ocorrerá no sábado, dia 28 de julho, às 15h na passarela pet. Outro destaque, será a Feira de Adoção que reunirá diversas ongs, com o apoio da rede de proteção animal de Curitiba, onde o visitante terá a oportunidade de adotar um novo integrante de quatro patas para sua família.



Já os pets poderão brilhar em sua visita a EXPOPET CURITIBA, participando do Desfile Pet com varias premiações. Na passarela pet você ainda poderá curtir e acompanhar o campeonato de tosa. Outras atrações ficam por conta da Arena Pet e para descansar depois do passeio tem o Espaço Família.



A EXPOPET CURITIBA é uma grande opção de lazer para as crianças nestas férias escolares, com muita diversão para toda a família e seus pets!!!



SOBRE A FEIRA



A EXPOPET CURITIBA chega a sua terceira edição se consolidando como a maior feira pet friendly do Paraná e uma das maiores do Sul do Brasil. Pioneira e inovadora, ela é voltada para apresentar os lançamentos e as novidades do setor através das principais marcas e empresas de produtos e serviços do Brasil. A primeira feira aconteceu em agosto de 2016 e a segunda no mês de abril de 2017.



SERVIÇO:

EXPOPET CURITIBA 2018

Data: 27 a 29 de julho de 2018

Horários de funcionamento:

Sexta-feira (27/07) – 13h às 22h

Sábado (28/07) – 10h às 22h

Domingo (29/07) – 10h às 21h

Local: Centro de Exposições - Expo Renault Barigui (Parque Barigui) - Rua Batista Ganz, 430 - Santo Inácio - Curitiba/PR

Estacionamento: estacionamento público do Parque Barigui



Ingressos: Comprar na hora, direto na bilheteria.

Valor da entrada: R$ 10.00

* Crianças até 10 anos não pagam entrada.