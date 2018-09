Exposição 'A Matéria da Memória' explora história individual e coletiva de artistas

Redação Bem Paraná com assessoria

Nascidas pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, as artistas Guita Soifer e Inna Cymlich são originárias de países diferentes (Brasil e Rússia, respectivamente), mas têm em comum a origem judaica. Suas obras compõem a exposição “A Matéria da Memória”, que será aberta ao público em 15 de setembro (sábado) na SOMA Galeria, como parte da programação SABRA – Festival de Arte Brasil-Israel. Na ocasião, também estará em exposição o artista Daniel Katz, com a obra “Human Landscape”. O evento de abertura é realizado das 10h às 16h, com entrada gratuita.

A vivência pessoal das artistas é uma característica que caminha com suas obras. “Guita Soifer e Inna Cymlich tiveram que lidar desde cedo com o exílio, a ausência e a falta sentida pelos desaparecidos”, explica a curadora Julie Dumont. “Embora tenham vivido de forma direta ou indireta o trauma do conflito e das suas consequências, as artistas, ambas autodidatas, compartilham a urgência de marcar o pulso da vida, de encher o vazio, de desejos e resiliência”, comenta.

“A Matéria da Memória” propicia ao público uma experiência visceral da história individual e coletiva das artistas, tanto dos tempos sombrios, quanto dos momentos alegres que elas atravessaram e continuam atravessando, produzindo sempre e avidamente, materializando no suas lembranças e sensações que as palavras não poderiam descrever.

Nas pinturas, gravuras e esculturas de A Matéria da Memória, a narrativa está sugerida através de volumes e espaços ora cheios, ora livres de rastros, de densidades e nuances de luzes e sombras que remetem a momentos de vida, lugares familiares ou distantes e emoções, anulando assim a passagem do tempo.

Dialogando com o aniversário dos 70 anos da criação Estado do Israel, “A Matéria da Memória” é realizada em um momento de crises na cena mundial, segundo a curadora. “Esta exposição nos lembra que a vida é espiral, em movimento perpétuo, assim como o nosso DNA, a forma das conchas, o movimento do mar e dos astros celestes, como a arte que sintetiza e transforma referências. Voltamos ciclicamente a lugares similares, embora diferentes”.

Sobre as artistas

Inna Cymlich nasceu nos montes Urais, na Rússia, e viveu como nômade, morando em diferentes continentes, até se radicar em São Paulo. Trabalhou no mercado de arte primitiva e moderna em Nova York e Londres, até viajar para América do Sul. Sua prática como artista é relativamente recente, com um pouco mais de 10 anos de produção dedicados principalmente à pintura, exposta em coletivas e individuais em diversos países, galerias e instituições. Inna transita entre a abstração, traduzindo emoções e lugares, e a figuração, com traços poderosos remetendo à cenas de viagens, ou lembranças de parentes, amigos e artistas que admira.

Guita Soifer nasceu em Curitiba, onde vive e trabalha. Artista multidisciplinar, a sua produção transita pela fotografia, pintura, escultura, gravura, escultura e vídeo-arte. Nas suas obras, a artista celebra o acaso, a liberdade, deixando espaço a experimentação. Dentre as exposições que participou, se destacam, a 13° Exibição Internacional Independente de Kanagawa (Japão, 1987), a 1°Trienal de Gravadores (Japão, 1988), 1° Bienal Internacional de Assunção (2015), Bienal de Cuba (2015), a Bienal de Literatura de Curitiba (2016) e a Bienal de Curitiba (2017).

Fotografia e identidade

O artista Daniel Katz também estará presente com a obra “Human Landscape”, que explora a identidade e como as pessoas se colocam dentro dela. Seu universo é a fotografia, e Katz transita com ela sobre diversos suportes. Estudou fotografia com mestres como Helmuth Wagner, e morou por 10 anos na França, onde aprimorou seus estudos e práticas na área.

Serviço:

Abertura da exposição “A Matéria da Memória”, das artistas Guita Soifer e Inna Cymlich, e exposição “Human Landscape”, de Daniel Katz

Abertura: 15 de setembro (sábado), das 10h às 16h

Horário de visitação: de terça a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 10h às 15h

Local: SOMA Galeria

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 2137, Centro (Curitiba, PR)

Informações: [email protected]

WhatsApp: (41) 99981-1613

Entrada gratuita