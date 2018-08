Exposição comemora os 140 anos da imigração italiana

Da Redação Bem Paraná

O Museu Municipal Cristóforo Colombo recebe até 23 de setembro a exposição “140 anos de Imigração Italiana em Colombo” – em celebração aos 140 anos da fundação da Colônia Alfredo Chaves. O objetivo da exposição é de levar a todos a memória da chegada dos primeiros imigrantes italianos em terras colombenses – em meados de 1878 – com a instalação da Colônia Alfredo Chaves nas terras do Butiatumirim. Esses lotes urbanos deram origem a Vila de Colombo, o que hoje corresponde ao Centro da cidade, conhecido também como Sede.

A mostra revela as cidades de origem das 27 primeiras famílias a ocuparem o núcleo colonial. Quem comparecer a exposição também poderá conferir 64 fotografias sobre trabalho, religião e família. Além disso, são expostas notícias publicadas no jornal da época, algumas palavras trazidas por esses vênetos e que permanecem até hoje no vocabulário dos colombenses.

Realizado pela Associação Italiana Padre Alberto Casavecchia, a exposição conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, lazer e Juventude. A pesquisa Iconográfica ficou a cargo de Bernadete Julia Lovato D’Agostin e Rosangela Kusma Gasparin. Já a pesquisa histórica ficou sob responsabilidade de Diego Gabardo e Fábio Luiz Machioski.

O Museu Municipal Cristóforo Colombo fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Centro (anexo ao Parque Municipal da Uva), e fica aberto de segunda a sexta das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, e aos sábados e domignos das 13 às 17 horas.