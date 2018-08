Exposição de Paulo Leminski abre o ‘Mês de Literatura’

Da redação

De 24 de agosto a 28 de setembro acontece a terceira edição do ‘Mês da Literatura’. O evento promove atividades relacionadas ao livro e um panorama da cena literária paranaense e nacional e abre com a inauguração da exposição ‘Meu coração de Polaco voltou’, de Paulo Leminski (1944–1989). Entre as ações da programação está a ‘Caravana Literária’ que reúne mais de quinze escritores paranaenses e nacionais que vão percorrer 45 municípios do Paraná, dos Campos Gerais ao Norte. Eles visitam as cidades promovendo debates sobre o livro, leitura e a formação de leitores em espaços culturais, escolas e bibliotecas. Promovido pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (SEEC) com apoio da Biblioteca Pública do Paraná, o ‘Mês da Literatura’ abre às 17h, no Palácio Iguaçu.