Exposição 'Universo Feminino' homenageia mulheres no Centro Juvenil de Artes Plásticas

No dia 20 de agosto, às 17h o Centro Juvenil de Artes Plásticas inaugura a exposição “Universo Feminino”, com as produções dos alunos do primeiro semestre de 2018, realizadas nas oficinas de desenho, pintura, modelagem, mosaico, múltiplas linguagens, teatro e experimentação da forma. A mostra fica em cartaz até o dia 21 de setembro de 2018 e a entrada é gratuita.

O tema escolhido permitiu que os alunos desenvolvessem uma reflexão crítica sobre o significado do feminino na história e na atualidade. Além disso, eles refletiram sobre a valorização da mulher em vários âmbitos sociais. Ao todo serão expostas 218 produções dos alunos elaboradas entre março e junho deste ano.

Serviço

Abertura da exposição "Universo Feminino”

Dia 19 de agosto de 2018, às 15h

Período expositivo: até 21 de setembro de 2018

Informações: 41 3223-3805

Entrada gratuita

Centro Juvenil de Artes Plásticas

Rua Mateus Leme, 56 - São Francisco. Curitiba/PR

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h.

www.cjap.seec.pr.gov.br