Expulsão de Claudinei é explicada na súmula do jogo contra o Santos

Silvio Rauth Filho

A súmula do jogo entre Paraná e Santos, disputado no último domingo (dia 9), foi divulgada nessa segunda-feira (dia 10). O árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva relatou no documento a expulsão do técnico Claudinei Oliveira.

“Aos 35 minutos do primeiro tempo, expulsei da área técnica o Sr. Claudinei dos Santos Oliveira, técnico da equipe do Paraná Clube, por impedir a cobrança de um arremesso lateral do jogador adversário Victor Ferraz Macedo, ficando a sua frente. Após ter sido expulso o mesmo invadiu o campo de jogo e puxou o próprio jogador pela camisa, proferindo as seguintes palavras: 'Você é um muleque, um muleque, te espero lá fora', ocasionando um tumulto generalizado”, relatou Dewson na súmula.

Depois do jogo, Claudinei criticou a arbitragem. “Não vamos falar muito, senão a gente acaba sendo punido. O gol do Santos surgiu de uma falta claríssima em cima do Alex (Santana) que ele não deu. Aí o Santos faz o gol e está tudo certo. A gente não pode reclamar senão é expulso. O senhor Dewson veio aqui, fez o que fez, e a gente tem que achar bonito e ser politicamente correto”, declarou o treinador.

O árbitro também citou na súmula que foi xingado por funcionários do Paraná Clube. “Após o término do primeiro tempo, quando a equipe de arbitragem entrava em seu vestiário, foi abordada em uma porta que estava aberta, por um grupo de funcionários da equipe do Paraná Clube, que proferiu as seguintes palavras de forma ofensiva: 'Vocês são um bundão (sic), seus merdas, bando de cagões'”, escreveu Dewson.

Os fatos relatados na súmula serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A procuradoria ainda não analisou o documento e, portanto, não especificou em quais artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) o técnico e o clube serão indiciados. Só após a procuradoria apresentar a denúncia do caso é que será marcada a data do julgamento.

Claudinei cumprirá suspensão automática na próxima partida do Paraná. Será contra o Grêmio, no próximo sábado (dia 15), em Porto Alegre. Ele não poderá ficar no banco durante o jogo. Quem comandará a equipe no gramado será o auxiliar Luciano Gusso, que foi técnico do Paraná em 2014.