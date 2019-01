Fábio Assunção faz acordo para doar dinheiro de música sobre beber e 'ficar loucão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Fábio Assunção fez um acordo com os músicos Gabriel Bartze e Bruno Magnata, da banda La Fúria, autores de uma música que leva seu nome e fala sobre sua dependência química e alcoólica.

Segundo Fábio Assunção, todo o valor arrecadado com a música será doado para duas instituições, ainda não definidas, que tratam dependentes químicos e alcoólicos.

A música intitulada "Fábio Assunção" traz em sua letra os dizeres "Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar locão".

"Antes de qualquer coisa eu preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zueira com a nossa dor. Minha preocupação é com quem sente na pele a dor de ser quem é. Com as suas famílias", disse o ator em vídeo publicado no seu Instagram, nesta terça (22).

"Para além disso, eu quero dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a criatividade das pessoas, quando vi a tal zueira tomar proporções gigantescas como a música. Mas entre não censurar e deixar de conscientizar, existe um abismo que não me conforta", completou o ator.