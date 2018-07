Facebook vazou dados de 87 milhões de pessoas

O Facebook anunciou ontem que acredita que os dados de até 87 milhões de pessoas, em sua maioria nos Estados Unidos, foram compartilhados de forma imprópria com a empresa Cambridge Analytica. A estimativa anterior, revelada pelo jornal The New York Times, era de que cerca de 50 milhões de pessoas teriam tido seus dados vazados para a companhia. Segundo a empresa, a partir de segunda-feira (9), os usuários serão avisados sobre se seus dados foram usados pela Cambridge Analytica. A rede social também disse que colocará um link no alto da página dos usuários pelo qual eles poderão ver que apps usam e que informações foram compartilhadas com esses apps; e poderão remover os apps que não desejam mais usar.“Para os hemocentros e bancos de sangue, o aplicativo se torna o meio de comunicação ideal para a realização de campanhas de doação e atender situações de emergência, especialmente em épocas do ano com baixo estoque de bolsas de sangue”, analisa Juliana Aguiar, idealizadora do projeto.

Novo golpe envolve figurinhas da Copa

O novo “golpe no WhatsApp” envolve o amado álbum de figurinhas da Copa. O golpe, denunciado pela empresa de segurança digital Kaspersky, começa com a mensagem abaixo, que você recebeu de algum contato seu que já caiu no truque: “Hey, acabei de ganhar um álbum da copa do mundo 2018 com 100 figurinhas. “. Não caia, é fria.

APP controla filhos no celular

Se depender do Google, os pais aumentarão o controle dos seus filhos no celular. A empresa lançou um aplicativo para os responsáveis por crianças controlarem o que podem ou não fazer em um smartphone que rode Android e em qual horário. O Aplicativo Family Link permite que pais controlem o que filhos fazem em celulares Android Chamado de Family Link, o aplicativo foi criado em uma parceria entre as equipes de engenheiros do Google no Brasil, que ficam em Belo Horizonte, e dos Estados Unidos, sediados na Califórnia. Chega no Brasil ainda neste semestre.

BIZARRICES

Novo desafio é colocar camisinha pelo nariz

Um dos novos desafios bobos lançado pelos youtuber é o desafio da camisinha no nariz. O desafio consiste em colocar um preservativo em uma narina, aspirar o invólucro de látex para dentro e então puxar a ponta pela boca, libertando a camisinha pela boca. As pessoas estão registrando o desafio e postando vídeos no Facebook e You tube. Não é a primeira vez que jovens reproduzem o desafio. Há relatos de pessoas praticando-o desde 2007, Os médicos alertam que a ´brincadeira´ pode causar infecção e ferimentos no nariz e garganta.