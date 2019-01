Falta apenas uma prova para 'sisters' concluírem sete desafios no BBB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Falta só uma prova para Hana, Hariany e Paula cumprirem todas as etapas do Quarto dos Sete Desafios. O trio está isolado da casa desde a manhã desta segunda-feira (21).

Três desafios foram finalizados na segunda-feira. Outros três foram completados nesta terça-feira (22).

A quarta prova ocorreu durante a madrugada. As 'sisters' tinham que ficar em pé durante 1h30 em uma base que imitava larva de um vulcão. Com a prova concluída, o kit sono foi liberado.

Na manhã desta terça-feira, o trio foi acordado com a missão de cumprir a quinta etapa dos desafios.

Nesta fase, imagens de teclas de piano eram refletidas nas paredes e chão e as participantes tinham que se posicionar sobre bolas vermelhas que apareciam em cima das notas musicais. O desafio foi cumprido e elas ganharam o kit banho.

Na sexta etapa, as confinadas tinham que posicionar um cilindro em marcas vermelhas pré-definidas e que se movimentavam a cada 30 segundos. O desafio durou 30 minutos e ao final a alimentação do dia foi liberada.

Se cumprirem todas as fases, as 'sisters' poderão vetar a participação de três pessoas na prova do líder na quinta-feira. Se perderem, ficarão fora da disputa.

Em votação surpresa neste domingo, os 'brothers' tiveram que escolher o integrante que gostariam de eliminar do jogo. Os três mais votados foram isolados no quarto com a missão de cumprir uma série de tarefas.

Os 'brothers' começaram a arrumar suas malas. Na noite desta terça-feira ocorre o primeiro paredão da casa. O superparedão colocou 14 participantes na berlinda. Apenas Paula, Danrley e Gustavo estão imunes.