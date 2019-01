Família de Emiliano Sala inicia buscas particulares pelo jogador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A família de Emiliano Sala deu início às buscas particulares pelo jogador, desaparecido desde a última segunda-feira (21). A operação começou neste domingo (27) no canal da Mancha para tentar localizar o avião que levava o jogador da França para o País de Gales.

O jornalista argentino Christian Martin divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando o início da operação. "Voando sobre o canal da Mancha. Ponto próximo de onde o radar perdeu (contato com) o avião. Começa a busca particular da família e amigos. Vamos ajudar em tudo que pudermos. E levar todas as notícias. Até encontrar Emiliano e o piloto", escreveu.

A iniciativa começa três dias após as autoridades britânicas encerrarem as buscas por Sala e pelo piloto responsável por guiar o avião. Desde a decisão, no entanto, um fundo de arredação foi criado para obter recursos para a retomada do trabalho. Diversos jogadores estiveram entre os doadores, entre eles o francês Kylian Mbappé, que, segundo o jornal espanhol Marca, doou cerca de 30 mil euros (quase R$ 130 mil) neste domingo.

O avião que levava Emiliano Sala de Nantes, na França, para Cardiff, no País de Gales, desapareceu após perder contato com a torre de controle na última segunda-feira. O mau tempo é apontado como uma das possíveis causas para o acidente.

Na última semana, Sala assinou contrato de três anos e meio com o Cardiff City, que disputa o Campeonato Inglês. De acordo com a imprensa britânica, a transferência foi a mais cara da história do clube, superando os 11 milhões de euros pagos pelo chileno Gary Medel em 2013.