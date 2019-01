Família de MC Melody muda foco de carreira da cantora após denúncias no Ministério Público

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da polêmica envolvendo as publicações da MC Melody, 11, o pai da celebridade mirim resolveu mudar o foco da carreira da cantora. A partir de agora o youtuber Felipe Neto vai cuidar da imagem da Melody e da sua irmã Bella Angel, 14.

Em parceria com Sabrina Bittencourt, fundadora da Escola com Asas, o youtuber fará o controle das redes sociais das crianças e vai orientar os pais sobre as propostas de trabalho recebidas pelas garotas.

"O Felipe vai cuidar da carreira, imagem e nos ajudar na mudança de foco da carreira, mas não será o empresário delas", garante Thiago Abreu, o Belinho, pai das celebridades mirins.

As mudanças foram anunciadas nesta sexta-feira (18) após o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) iniciar nova investigação sobre as "condições do núcleo familiar da MC Melody". O procedimento tramita em sigilo por tratar de direitos de pessoa menor de idade.

Em 2015, os responsáveis pela menor de idade assinaram um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o MP-SP depois de uma investigação sobre a exposição das garotas. Agora, os promotores receberam novas denúncias e apuram a situação que pode ou não virar inquérito ou processo judicial.

"Na próxima semana vamos apresentar um plano de ação ao Ministério Público", diz Sabrina Bittencourt. De acordo com ela, o trabalho com as meninas não será apenas artístico, mas vai envolver também acompanhamento psicoterapêutico.

"A intenção é passar uma mensagem coerente com a faixa etária dela, mas não vamos infantiliza-la", garante a mentora ao afirmar que pretende abrir o leque de projetos sociais e uma cultura diversificada para as garotas.

Em nota, Felipe Neto disse que fará uma blindagem dos conteúdos publicados pelas influenciadoras, com o intuito de remover todo tipo de publicação que possa comprometer a inocência compatível com suas idades.

"O objetivo é proteger Melody e Bella e levar um acompanhamento que possa guiá-las nesse mundo de superexposição, corrigir seus comportamentos e fazer com que tenham uma vida sempre saudável, física e mentalmente."

Uma equipe será montada ao redor das menores para preservá-las de qualquer tipo de exposição incompatível com a idade, além de trabalhar junto à sua família e profissionais que tiverem contato com as garotas.

Todos os custos dessa operação serão pagos por Felipe Neto, em conjunto com Sabrina Bittencourt.