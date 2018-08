Família procura informações sobre jovem desaparecida em Fazenda Rio Grande

Redação Bem Paraná

A família de Milena Mariane de Moraes, de 21 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro da jovem. Moradora de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ela está desaparecida há três dias.

Segundo o namorado de Milena, Ricardo Pereira (que foi quem entrou em contato com o Bem Paraná), a jovem saiu de casa na última sexta-feira e até agora não voltou. Ela não teria informado para onde iria. "Estou desesperado, não paro de procurar um minuto sequer. Estou muito preocupado", afirma o rapaz, contando ainda que a jovem tem tatuagens na coxa esquerda, no peito, na panturrilha direita e no antebraço.



Ainda segundo ele, a família da jovem registrou nesta segunda-feira (6 de agosto) um boletim de ocorrência notificando a Polícia sobre o desaparecimento. Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone (41) 3432-3211 ou então procurar o próprio Ricardo no Facebook (https://www.facebook.com/UMDRAMATICO).

Abaixo, confira mais fotos que podem ajudar na identificação da jovem