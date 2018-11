Famosas ostras de Guaratuba são atrações no feriado em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As internacionalmente premiadas ostras de Guaratuba estrelam um evento especial no feriado da Mercadoteca. Nesta quinta-feira (15/11) a partir das 12h, serão vendidas in natura, gratinada e ao bafo. O evento tem ainda a presença de Hamilton Kirchner, do Cultivo Ostra Viva, de Guaratuba. Ele é um dos maiores especialistas em ostras do país



As ostras estarão sendo vendidas a R$ 39 a dúzia ao natural, ou a R$ 44 a dúzia gratinada ou ao bafo. Há ainda um combo de dúzia de ostras com espumante Vino! saindo a R$ 89.



Kirchner apresenta sua experiência de mais de duas décadas no trato com ostras. "A criação começou quando a população buscava uma atividade lucrativa na Baía de Guaratuba e encontrou nas ostras grande potencial", explica. O elogio do historiador japonês Kikuo Yamamoto foi um dos mais marcantes, que deu fama internacional à Baía de Guaratuba. Yamamoto viajava o mundo escrevendo um livro sobre os moluscos, e apontou as de Guaratuba entre as três melhores que provou em todo o planeta. "Já sabíamos da grande qualidade das ostras daqui, mas este elogio foi um grande momento", comenta Kirchner.





Ostras de Guaratuba na Mercadoteca



Data: quinta-feira, 15 de novembro



Horário: a partir das 12h até durar o estoque



Endereço: Mercadoteca - R. Paulo Gorski, 1309