Famosos aderem ao meme 'Piscininha, amor', que virou até música

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Era para ser apenas mais um registro da viagem do jogador Egídio, do Cruzeiro, com sua namorada, Thaysa Araújo, em Exuma, nas Bahamas. Na rede social Instagram, o atleta publicou um vídeo feito numa praia paradisíaca em que aparece elogiando o local. "Que delícia de mar. Piscininha, amor! Piscininha! Ótimo para a gente namorar e beijar muito", diz Egídio na filmagem.

O vídeo, entretanto, publicado na rede social no dia 7 de dezembro, viralizou nas últimas semanas graças a outro jogador de futebol, Fred, que também joga no Cruzeiro. Com 2,7 milhões de seguidores no Instagram, o atleta se autodenomina "rei dos Stories" e costuma divertir internautas com memes e vídeos ao lado da mulher, Paula Armani.

Fred publicou um vídeo em que uma mulher é derrubada por uma onda enquanto um homem grava uma imitação do feito de Egídio. "Olha o que você faz, Egídio... Morreu, mas passa bem", escreveu Fred na legenda da publicação do Instagram datada do dia 6 de janeiro.

A brincadeira, então, caiu no gosto popular e de celebridades, como Anitta, Cláudia Leitte, David Brazil, Neymar e Fabio Porchat, entre outros famosos, que aderiram ao bordão "Piscininha, amor" em fotos e vídeos.

Mas o viral não parou por aí. No dia 12 de janeiro, o músico Whadi Gama criou uma música com o refrão "Piscininha, amor" e publicou na sua rede social. Gama canta e toca teclado no hit chiclete que promete abalar o reinado de "O nome dela é Jenifer", música de Gabriel Diniz que estourou nas paradas de sucesso nos primeiros dias do ano.

A melodia de Gama ganhou ainda mais impulso quando foi parar em plataformas de músicas de streaming, como Spotify e Deezer.

Agora, a intenção de Gama é que sua versão musicada do meme "Piscininha, amor" vire hit de verão. "Galera, tô muito feliz! Um sonho meu se realizando e eu aqui dividindo tudo com vocês! Quero agradecer o carinho que tenho recebido e o apoio de todos! Tá aí o hit que vocês queriam! Bora ouvir muito nas plataformas digitais", comemorou o cantor em post no Instagram.