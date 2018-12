Famosos postam fotos da família da noite de Natal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Família reunida, árvores decoradas e muita roupa vermelha. É com esses ingredientes que muitos famosos passaram a noite de Natal. Alguns ainda aproveitaram para se declarar ao amado, como o cantor Latino, e mostrar bebezinhos recém-chegados, como Sabrina Sato.

"O melhor presente é uma família feliz. Um Natal abençoado e cheio de amor pra todos vocês", escreveu a apresentadora Sabrina Sato, 37, em sua conta no Instagram, ao postar foto ao lado do marido, Duda Nagle, com a filha, Zoe, no colo, e vários outros parentes.

A cantora Ivete Sangalo também publicou foto ao lado do marido e dos filhos, assim como Karina Bacchi, Gusttavo Lima e o casal Thaís Fersoza e Michel Teló. Cristiano, da dupla com Zé Neto, ainda agradeceu aos fãs e desejou "que possamos também combater o ódio com amor e não com 'mais ódio'".