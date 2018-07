FAS atende pessoas com deficiência em feira de empregos no sábado

SCMS

A Fundação de Ação Social - FAS Trabalho participa da 2ª Feira de Empregos e Profissões Uninter, neste sábado (21/7), das 9h às 19h, no Expo Renault Barigui, no Parque Barigui, com entrada gratuita. Em um estande do Sine, a equipe da Diretoria de Relações do Trabalho fará o atendimento de intermediação de mão de obra para pessoas com deficiência.

O atendimento terá reforço da equipe da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também da Prefeitura, inclusive com intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O evento tem a parceria de mais de 20 empresas de Recursos Humanos que apresentarão aproximadamente 3.000 vagas de emprego em diversas áreas.

Além da intermediação de mão de obra, a feira terá atrações culturais e palestras direcionadas a vários públicos. Nessa edição, os jovens terão espaços especiais para visitarem, como o estande do Programa Jovem Aprendiz.

Serviço: 2ª Feira de Empregos e Profissão Uninter

Data: sábado (21/7)

Horário: das 9h às 19h

Endereço: Expo Renault Barigui – Parque Barigui

Entrada gratuita