Fãs de Neymar organizam "twittaço" com : #NeymarHumano para defender jogador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As críticas à postura de Neymar não são bem aceitas por muitos que idolatram o craque. Por isso, nesta sexta-feira (13), os fãs mais fervorosos do jogador usaram a hashtag #NeymarHumano e organizaram um “twittaço” em defesa dele no Twitter.

O movimento teve início oficial às 19h (de Brasília).

A hashtag #NeymarHumano não deixa dúvidas sobre seu intuito. Segundo os organizadores, a ideia é mostrar que, por trás do futebolista mais caro do planeta, existe um humano passível de erros. “Ele falha, acerta, chora, sorri...”, escreveu um dos fãs.

Eles buscam acabar com o que enxergam como “perseguição” a Neymar. Uma moça chegou a lembrar a famosa frase de Zagallo, repetida por Neymar após ganhar o ouro olímpico em 2016: “Vocês vão ter que me engolir”.