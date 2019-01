Fátima Guedes, Paiol Digital e dança antiga são destaques do dia

Três concertos marcam a programação noturna da Oficina de Música de Curitiba, nesta sexta-feira. A cantora Fátima Guedes se apresenta com a Orquestra à Base de Cordas, no palco do Teatro da Reitoria. Com arranjos da orquestra, a intérprete, que também é uma das professoras desta edição da Oficina de Música, vai apresentar no show algumas de suas principais composições ao longo dos 40 anos de carreira.

Na Capela Santa Maria, a Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba apresenta o Le Roi Danse, com música e dança da época da corte francesa, período de Luís XIII e de Luís XIV. As danças do período ficam por conta dos bailarinos Clara Couto, Osny Fonseca e Raquel Aranha.

Música e tecnologia se juntam no Paiol Digital, especial Oficina de Música. Raissa Fayet, Ramiro Pissetti, Rafael Bley (Didones) e James Feeler dividirão o palco do Teatro do Paiol para contar suas trajetórias artísticas, explicar como a tecnologia tornou-se aliada da cena musical curitibana e, é claro, dar uma palhinha juntos.

Serviço

PAIOL DIGITAL

Onde: Teatro do Paiol

Quando: Sexta-feira, às 19h

Quanto: Gratuito

LE ROI DANSE - MÚSICA & DANÇA DA CORTE DE LUÍS XIII & LUÍS XIV

Onde: Capela Santa Maria

Quando: Sexta-feira, às 20h

Quanto: R$ 30 e 15 (meia)

ORQUESTRA À BASE DE CORDA CONVIDA FÁTIMA GUEDES

Onde: Teatro da Reitoria da UFPR

Quando: Sexta-feira, às 21h

Quanto: R$ 30 e 15