Alugar ou comprar um imóvel não depende apenas do preço e tamanho. Uma pesquisa do Imovelweb, um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil, mostra que existem outros fatores que influenciam na escolha. A pesquisa teve a proposta de identificar as percepções do consumidor em relação à moradia. O objetivo da ação é descobrir quais os principais fatores que influenciam as pessoas no momento de alugar ou renovar um contrato de locação, assim como a importância da existência de áreas verdes e de espaços pet friendly próximos ao local no qual desejam residir.

“Na busca por uma residência para alugar, metade dos brasileiros se preocupa, primeiramente, com a localização do imóvel”, explica o CEO do Imovelweb, Leonardo Paz. Mas o preço não é o único determinante. Atualmente, em muitos lares, os animais de estimação já se tornaram companheiros inseparáveis e são considerados membros das famílias. Por isso, alugasr um imóvel que permita a presença deles é essencial.

A pesquisa também mostra a importância do entorno dos empreendimentos. Além da boa infraestrutura, é importante a presença de áreas verdes. “Os espaços verdes são essenciais para a melhoria da nossa qualidade de vida. Quem reside em uma grande metrópole passa grande parte do tempo em ambientes fechados, enfrenta trânsito e poluição todos os dias, dentre outros desafios da vida moderna. Devido a esta consciência, imóveis próximos a esses arredores, estão cada vez mais valorizados e buscados”, comenta Paz.

O que procura quem aluga um imóvel

O levantamento do Imovelweb revelou que para 50% dos brasileiros a localização é a principal variável considerada no momento de alugar um imóvel. Gastos (20%), preço (10%) e facilidades (10%) também foram citados. Entre os motivos da locação, 85% dos respondentes da pesquisa alegam ter fechado o contrato para firmar residência

O estudo ainda apontou que 70% dos participantes já renovaram um contrato de aluguel pelo menos uma vez, sendo que, 67%, aceitariam dividir o imóvel com outra pessoa para poupar recursos. 67% também afirmaram ter preferência por imóveis já mobiliados e 100% dos respondentes asseguraram já ter reformado o imóvel alugado, sendo que uma nova pintura do local foi o principal investimento dos locatários (78%)

No Brasil, 87% das pessoas afirmam que têm ou já tiveram animais de estimação em casa, sendo a grande maioria cachorros (80%), seguida por gatos (16%), aponta estudo do Imovelweb

Deste montante, 37% dos participantes revelaram dificuldade para encontrar locais com filosofia pet friendly. Entre as principais reclamações, estão a preocupação com possíveis danos ao imóvel ou às áreas comuns (68%), receio de incomodar os vizinhos (25%) e comprometimento da limpeza e higiene (7%)

62% dos respondentes brasileiros da pesquisa moram em casa, sendo que 63% são proprietários do imóvel. 63% afirmaram que não sofreram dificuldades de aceitação do animal e 89% acreditam que deveria haver mais facilidades para quem tem pets

De acordo com a pesquisa realizada pelo Imovelweb, 58% dos respondentes afirmaram morar próximos a parques e 75% alegaram frequentar constantemente essas áreas

As principais motivações para esses acessos são o descanso (44%), prática de atividade física (43%) e caminhar com os animais de estimação (13%). Entre os pesquisados, 91% acreditam que o número de áreas verdes nas cidades deve ser expandido