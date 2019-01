Faustão ‘acerta’ boca de bailarina com microfone

Fausto Silva protagonizou, sem querer, uma “videocassetada” ao vivo, neste domingo (20), enquanto conversava com Karina Barros, uma das bailarinas do Domingão do Faustão. O apresentador quis saber sobre a relação entre irmãos após a exibição de um vídeo engraçado e, quando foi direcionar o microfone para a bailarina falar, o objeto bateu nos dentes dela. “Desculpa. (Ela) acabou de ver uma videocassetada ao vivo. Aprendi com a Adriane Galisteu”, comentou Faustão. Ele relembrou o caso de 2017, quando a atriz e apresentadora o derrubou no palco do programa ao comemorar as notas no Dança dos Famosos. Sob gargalhadas das demais integrantes do corpo de balé e da plateia, eles continuaram conversando. No Instagram, a bailarina brincou com a situação.

‘Errei ao tentar amenizar a situação dele’, diz Anitta sobre Nego do Borel

A cantora Anitta afirma que errou ao tentar defender Nego do Borel, enquanto ele era vaiado pela plateia que acompanhava o ensaio do Bloco das Poderosas no Rio de Janeiro. Quando o público começou a se manifestar contra o cantor, ela interveio e disse que “jamais” viraria as costas para um amigo. Após a repercussão do caso, a cantora fez ontem uma série de vídeos nos stories do Instagram para se explicar. “Eu errei ao tentar justificar ou amenizar a situação dele”, disse Anitta, que afirmou que não estava ciente da polêmica entre Nego do Borel e Luisa Marilac — ele fez um comentário considerado transfóbico sobre ela. “Eu detesto errar, principalmente com as pessoas que eu amo, que são meus fãs.” “Em momento nenhum eu quis apoiar a atitude ou o discurso do Nego. Independente do meu carinho por ele, não significa que eu apoie as maluquices dele”, falou Anitta.

King Crimson vem ao Brasil pela primeira vez no Rock in Rio 2019

A primeira apresentação do King Crimson no Brasil está marcada para o dia 6 de outubro: a banda encerra a programação do Palco Sunset do Rock in Rio no último dia do evento deste ano. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro de 2019, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. A venda dos ingressos para o festival está marcada para o dia 11 de abril, a partir das 19h. O King Crimson já passou por várias formações e alguns períodos de hiato. Robert Fripp é o integrante que fez parte de todas as formações.

Google Maps agora mostra localização de radares nas vias

Sempre fica na dúvida onde tem aquele radar? Não sabe exatamente qual o limite de velocidade nas ruas que você mais anda? O Google vai te dar uma mãozinha: o Google Maps agora vai informar aos motoristas onde estão radares de velocidade das vias, servindo como navegador dos condutores. Os radares de velocidade serão identificados por círculos laranja, com câmeras brancas desenhadas dentro. Haverá ainda avisos sonoros, divulgou o site AndroidPolice, especializado no sistema operacional do Google. De acordo com a publicação, os avisos chegarão na próxima atualização do Google Maps para iOS e Android - ainda não há previsão de quando estarão disponíveis nas versões desktop.

Saem as indicações para o Framboesa de Ouro 2019

O Framboesa de Ouro 2019, ou Razzie Awards, anunciou nesta segunda-feira (21) os indicados para a sua edição 2019. Em sua 39ª edição, a cerimônia funciona como um “Oscar reverso”, honrando os piores filmes e atuações do ano passado em Hollywood. Neste ano, os longas ‘Robin Hood: A Origem’, ‘Gotti’, ‘Crimes em Happytime’, ‘Holmes & Watson’ e ‘A Maldição da Casa Winchester’ concorrem na categoria de pior filme. Jennifer Garner, Johnny Depp e até Donald Trump aparecem na lista de indicados. A comediante Melissa McCarthy conseguiu o raro feito de ser indicada por dois filmes ao mesmo tempo. Ela aparece na lista de pior atriz por “Crimes em Happytime” e “Alma da Festa”. Enquanto isso, está cotada ao Oscar pelo drama “Poderia Me Perdoar?”. O Framboesa de Ouro revelará seus vencedores em 23 de fevereiro, na noite antes do Oscar 2019.

Pior filme

‘Gotti’

‘Crimes em Happytime’

‘Holmes & Watson’

‘Robin Hood: A Origem’

‘A Maldição da Casa Winchester’

Pior atriz

Jennifer Garner, por ‘A Justiceira’

Amber Heard, por ‘London Fields’

Melissa McCarthy, por ‘Crimes em Happytime’ e ‘Alma da Festa’

Helen Mirren, por ‘A Maldição da Casa Winchester’

Amanda Seyfried, por ‘Espectador Profissional’

Pior ator

Johnny Depp, por ‘Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim’

Will Ferrell, por ‘Holmes & Watson’

John Travolta, por ‘Gotti’

Donald Trump, por ‘Death of a Nation’ e ‘Fahrenheit 11/9’

Bruce Willis, por ‘Desejo de Matar’

Pior ator coadjuvante

Jamie Foxx, por ‘Robin Hood: A Origem’

Ludacris, por ‘Show Dogs’

Joel McHale, por ‘Crimes em Happytime’

John C. Reilly, por ‘Holmes & Watson’

Justice Smith, por ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’

Pior atriz coadjuvante

Kellyanne Conway, por ‘Fahrenheit 11/9’

Marcia Gay Harden, por ‘Cinquenta Tons de Liberdade’

Kelly Preston, por ‘Gotti’

Jaz Sinclair, por ‘Slender Man: Pesadelo Sem Rosto’

Melania Trump, por ‘Fahrenheit 11/9’

Pior ‘combo’

Quaisquer dois atores ou bonecos (especialmente nas cenas de sexo), por ‘Crimes em Happytime’

Johnny Depp e sua carreira moribunda (ele está fazendo vozes de desenhos animados!), por ‘Gnomeu e Julieta: O Segredo do Jardim’

Will Ferrell e John C. Reilly (arruinando dois personagens amados da literatura), por ‘Holmes & Watson’

Kelly Preston e John Travolta (ganhando críticas à lá ‘A Reconquista’), por ‘Gotti’

Donald Trump e seu egoísmo eterno, por ‘Death of a Nation’ e ‘Fahrenheit 11/9’

Pior remake, cópia ou sequência

‘Death of a Nation’ (remake de ‘Os Estados Unidos da Hillary’)

‘Desejo de Matar’

‘Holmes & Watson’

‘Megatubarão’ (cópia de ‘Tubarão’)

‘Robin Hood: A Origem’

Pior direção

Etan Cohen, por ‘Holmes & Watson’

Kevin Connolly, por ‘Gotti’

James Foley, por ‘Cinquenta Tons de Liberdade’

Brian Henson, por ‘Crimes em Happytime’

Peter e Michael Sprieg, por ‘A Maldição da Casa Winchester’

Pior roteiro

Dinesh D’Souza e Bruce Schooley, por ‘Death of a Nation’

Niall Leonard, por ‘Cinquenta Tons de Liberdade’

Leo Rossi e Lem Dobbs, por ‘Gotti’

Todd Berger, por ‘Crimes em Happytime’

Tom Vaughan, Peter e Michael Sprieg, por ‘A Maldição da Casa Winchester’

Níver do dia

Rogério Ceni

Ex-jogador de futebol, hoje treinador

46 anos