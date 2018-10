Feira da construção e condomínios é atrativo no Parque Barigui

Da Redação Bem Paraná

Com entrada gratuita, foi aberta nesta quarta-feira (17) a 8ª edição da feira da construção e condomínios do Paraná, a Habitacon. A feira é uma atrativo, especialmente porque no final do ano é uma das épocas que mais são feitas pequenas obras e reformas em residências e condomínios.

Considerada a mais completa feira dos setores da construção e condominial, a Habitacon reúne em um só lugar mais de 100 marcas de todo o Brasil, representando segmentos como equipamentos, controle de acesso, portaria remota, segurança, construção, mineração, engenharia, sustentabilidade, tecnologia e serviços para construção e administração.

Para esta edição, que acontece até o sábado, são esperados mais de 12 mil visitantes, entre construtores, engenheiros, arquitetos, empresários e profissionais do setor, instituições não governamentais, síndicos, administradores condominiais, condôminos e o público em geral.