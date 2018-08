Feira de Imóveis do Paraná reúne mais de 30 mil ofertas em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi/PR) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná (Sinduscon-PR) promovem, de 15 a 19 de agosto, no Centro de Eventos da Fiep (Av. Comendador Franco, 1.341 – Jardim Botânico), em Curitiba, a 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018. O evento vai reunir mais de 30 mil imóveis para venda e locação em Curitiba e região, residenciais e comerciais, novos e usados, com preço entre R$ 60 mil e R$ 35 milhões. Essa oferta será apresentada por cerca de 35 empresas, entre construtoras, incorporadoras e imobiliárias. A Caixa estará presente fazendo simulações de financiamento e haverá empresas de consórcio. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Além do novo local, o presidente da Ademi/PR, Jacirlei Soares Santos, destaca que a 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018 foi totalmente reformulada e terá um novo conceito. “O evento desse ano vai ter como tema a cidade, propondo ideias e soluções urbanas e estimulando os moradores a aproveitarem mais os espaços públicos. Esperamos atrair e reter um grande público e, ao mesmo tempo, promover os negócios e empresas do mercado imobiliário paranaense, setor esse que é a locomotiva da economia”, comenta.

O presidente do Sinduscon/PR, Sérgio Crema, comenta sobre a importância do trabalho em conjunto entre as entidades setoriais para a promoção e valorização dos profissionais e empresas. “Estamos apostando numa nova formatação do evento, mais participativa e colaborativa, para aproximarmos compradores e empresários, aquecendo o setor e gerando investimentos em novos projetos que vão contribuir diretamente para a geração de emprego e renda a diversas famílias que dependem da construção civil”, opina.

Conceito - Tendo como mote a valorização da cidade, o responsável pela organização da mostra, Rafael Perry - que durante sete anos foi responsável pelo desenvolvimento da oferta e comercialização do Festival de Teatro de Curitiba, Risorama e Gastronomix - explica que haverá elementos cenográficos para agregar valor à mostra, a começar pelo portal de entrada do pavilhão, que trará o skyline de pontos turísticos de Curitiba, como Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer, além de uma alusão às ciclovias.

O pavilhão também terá uma praça pública, um auditório aberto com palco e uma arquibancada. Ainda na 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018, haverá uma área gastronômica, em referência às tradicionais feiras livres de Curitiba, e um espaço chamado de co-selling, que remete aoscoworkings: um ambiente compartilhado e colaborativo, para que os expositores possam apresentar a sua empresa e/ou os seus produtos e serviços.

Programação - Além das melhores ofertas de imóveis para compra e locação em Curitiba e região, a 27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018 terá uma programação de palestras com personalidades do mercado imobiliário e atrações artísticas, todas elas com entrada franca. Na quarta-feira (15/8), logo após a abertura do evento, às 17h45, a Caixa fará uma palestra. Na sequência, às 19 horas, o co-fundador e CEO da ULIVING Brasil, Juliano Antunes, vai ministrar a palestra “Student Housing: as tendências da habitação estudantil no Brasil”.

Na quinta-feira (16/8), às 19 horas, o sócio dirigente da BRAIN Inteligência Corporativa, Marcos Kahtalian, ministra a palestra “O novo consumidor de imóveis: as tendências e mudanças no cenário residencial brasileiro”. Na sexta-feira (17/8), às 18h30, o diretor executivo da V7brasil Planejamento Imobiliário, Fábio Valle, ministra a palestra “Estratégia de vendas: como vender mais no cenário atual?”. Em seguida, às 19h30, ele se junta ao sócio dirigente da BRAIN Inteligência Corporativa, Fábio Tadeu Araújo, no debate “O Caminho da retomada: quais as tendências e desafios do novo ciclo?”.

O fim de semana é do entretenimento. No sábado (18/8), às 18 horas, a cantora pop sertanejo, Fernanda Liz, se apresenta no palco da Feira de Imóveis do Paraná 2018. No domingo (19/8), o ex-participante e destaque do The X Factor Brasil 2016, Conrado Bragança, faz a sua apresentação n o evento, às 16 horas.

A Feira de Imóveis do Paraná, da Ademi-PR, é realizada initerruptamente desde 1992. Durante todos esses anos, mais de 500 mil pessoas visitaram a mostra. A organização do evento estima que próximo de 20 mil pessoas passem pelo pavilhão de exposições nos cinco dias do evento. Em sua 27ª edição, tem o patrocínio da Caixa e o apoio da Fiep e da Imovelweb.

SERVIÇO:

27ª Feira de Imóveis do Paraná 2018

Data e horário: 15/8 (17 às 22h), 16 e 17/8 (16 às 22h), 18/8 (14 às 22h) e 19/8 (14 às 20h).

Local: Centro de Eventos do Sistema Fiep (Av. Com. Franco, 1341 - Jardim Botânico – Curitiba/PR)

Informações: www.feiradeimoveispr.com.br