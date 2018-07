Feira do emprego acontece em Curitiba e mais 22 cidades do PR simultaneamente neste sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado, dia 21 de julho, sábado, algumas cidades do Paraná realizarão feiras de emprego e profissões simultaneamente. Isso porque o Centro Universitário Internacional Uninter realizará em Curitiba, na mesma data, no pavilhão de exposições do Parque Barigui, a maior feira do país nesse segmento e estendeu a ação aos seus polos espalhados por todo o país.

Já estão confirmados eventos em Campo Largo, Rio Branco Do Sul, São José Dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Almirante Tamandaré, Tijucas Do Sul, Piraquara, Guaratuba, Jaguariaíva, Arapoti, Palmeira, Ponta Grossa,Prudentópolis, Rio Negro, São Mateus Do Sul, Telêmaco Borba, Paranavaí, Barracão, Francisco Beltrão, Laranjeiras Do Sul e Quedas Do Iguaçu.

“O Brasil tem quase 28 milhões de desempregados segundo pesquisa divulgada em maio deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para contribuir com a mudança nesse cenário, vamos disponibilizar mais de 3.500 vagas de trabalho em apenas um dia em Curitiba e outras oportunidades nas demais cidades brasileiras”, explica Jorge Bernardi, vice-reitor da Uninter e organizador da feira.

Todos os eventos acontecerão das 9h às 19h e a entrada será gratuita, no polo Uninter de cada município. Haverá oportunidade para todos os níveis de qualificação e idades, de aprendizes a cargos de mestres e doutores. Também serão ofertadas vagas para pessoas com deficiência, revendedores e profissionais que queiram trabalhar como autônomos e operacionais. A disponibilidade de vagas varia de acordo com cada cidade.

Quem estiver no local poderá participar dos talk-shows e palestras realizados durante todo o dia e que serão transmitidos ao vivo. Após cada palestra serão emitidos certificados de extensão e horas complementares.

As inscrições são gratuitas e realizadas no local. A organização orienta que o interessado já leve vários currículos impressos.

Profissões

A Uninter é considerada o maior e melhor centro universitário do país, segundo o Enade/MEC, e há sete anos consecutivos é a mais lembrada no Prêmio Top Educação. Além disso, possui mais de 650 polos de EAD que levam educação de qualidade para todo o país. Somente em 2018 foram lançados 17 novos cursos, entre eles, três que são inéditos no Brasil: Tecnólogo em Investigação Profissional - Habilitação para Detetive Particular, Educador Social e Bacharelado em Psicopedagogia. Com essa feira, a instituição alia a oferta de empregos com oportunidades para quem quer iniciar ou voltar a estudar.

Os interessados já poderão realizar o vestibular para mais de 99 cursos superiores, gratuitamente durante a feira, sem a obrigatoriedade de inscrição prévia. E quem fizer a matrícula na hora vai ganhar um curso de inglês on-line.

O Grupo Uninter desenvolveu um programa de orientação profissional para estudantes do ensino médio, o Link no Futuro. O serviço é totalmente gratuito e estará à disposição dos visitantes da feira: basta realizar inscrição no site www.linknofuturo.com e dar início ao teste.

Mais informações podem ser obtidas pelo site http://www.uninter.com/feira ou pelo 0800 702 0500.