Feira inédita de educação explora atividades sensoriais e tecnológicas no Parque Barigui

Da Redação Bem Paraná

Hoje e amanhã acontece a Expo Educação 2018, evento inédito que a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba criou no lugar da tradicional semana de estudos pedagógicos voltados aos professores antes do início da aulas. Experiências interativas e tecnológicas estarão nos 84 estandes da Expo. O evento é voltado à formação dos profissionais da rede municipal de ensino e também é aberto ao público, com entrada gratuita.

Os participantes terão, desde a entrada até o fim do percurso no pavilhão uma variedade de atividades digitais, sensoriais, de realidade virtual e aumentada. Quem passar pelo local poderá experimentar de forma prática e descobrir como a tecnologia pode ser usada por estudantes e professores, além de conhecer os desafios da educação do futuro.

O acesso ao evento é por uma cúpula inflável onde serão projetadas, em 360º graus, imagens sobre formação de profissionais, das unidades escolares e dos novos projetos de ensino convidando ao início da imersão em um ambiente de inovação.

Todos os espaços da Expo Educação 2018 serão equipados com dispositivos móveis como tablets, celulares, projetores e outros. Os equipamentos garantirão a interatividade dos participantes às metodologias de aprendizagem que estarão em exposição. QR Codes serão usados para apresentar os conteúdos em formato digital. A feira tem atividades desde as 8h30 até a noite.

Mostra de profissões

Nesta semana também acontece a Mostra de Profissões da Universidade Positivo (UP). A mostra acontece a amanhã no campus Ecoville. Realizada desde 2001, a Mostra de Profissões da UP espera receber neswte ano mais de 7 mil alunos do Ensino Médio e esclarecer todas as dúvidas dos participantes, com o objetivo de auxiliá-los na escolha da profissão.