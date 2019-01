Felicidade é a alma do negócio: loja só contrata pessoas 'felizes'

Rodolfo Luis Kowalski

Quem passou nos últimos dias pela esquina entre as duas Marechais no Centro de Curitiba (Rua Marechal Deodoro e Avenida Marechal Floriano Peixoto) se deparou com um anúncio no mínimo inusitado. Em frente a uma colorida loja da rede Multi Gula (uma espécie de supermercado de ponta de estoque), um cartaz amarelo, com direito a um smile no final, anuncia: “Estamos contratando pessoas felizes”.

Fundada há cerca de um ano e meio, a rede, que já conta com 13 estabelecimentos em Curitiba, está prestes a abrir três novas lojas na Capital e com planos para inaugurar outros três empreendimentos. Com isso, abriu vaga para a contratação de pelo menos 36 novos funcionários (12 para cada nova loja) e fixou o curioso anúncio em frente a um dos pontos mais movimentados da cidade.

“O nosso crescimento foi muito rápido. Em um ano inauguramos quase duas lojas por mês. O crescimento foi muito grande e a evolução das empresas não acompanharam. Fazíamos a coleta de forma meio aleatória, sí avaliando o currículo, se tinha experiência”, afirma Cid Becker, gerente da loja na Marechal Deodoro.

“Agora demos uma mudada na nossa apresentação dentro da loja e estamos investindo pesado no treinamento, capacitando. Cada colaborador se empenha ao máximo para fazer a pessoa mais alegre, ficar mais a vontade. A ideia é aproximar o cliente, dar liberdade para conversar”, explica.

O novo modelo de trabalho, implementado há duas semanas, já começou a dar resultados. E resultados melhores do que os esperados, numa prova de que felicidade também pode ser a alma do negócio.

“Nesse novo modelo de trabalho, em menos de duas semanas a loja dobrou o faturamento. E isso só pela mudança de trabalho”, relata Cid. “Coloquei o cartaz porque queremos profissionais que passem uma energia positiva. A loja é a mesma, mas as pessoas perguntam se mudou de dono, se é nova gestão. Estamos recebendo uma enxurrada de elogios”, comemora.



Empresa recebe uma média de 200 currículos por dia...

Com pelo menos 36 vagas em aberto para contratação e salário inicial de R$ 1,5 mil (mais benefícios, que devem ser consultados junto ao contratante), a Multi Gula tem vivido dias agitados. Por dia, segundo o gerente Cid Becker, cerca de 200 currículos estão sendo entregues à empresa.

“Está tendo bastante (procura por conta do cartaz). A primeira pergunta que fazemos é se a pessoa se encaixa no anúncio. Respondendo “sim” nós fazemos o treinamento, pagamos por esse dia, e passando no treinamento selecionamos a pessoa para eventual abertura de novas lojas, para ela já ficar em nosso radar quando precisarmos contratar alguém”, explica o gerente.

… Mas contratar pessoas felizes não é o trabalho

Quem está tendo a oportunidade de trabalhar na Multi Gula já está fazendo a diferença. E a maior prova disso, conta o gerente, é que a loja, ontem no horário de almoço, estava lotada. “Tinha umas 150 pessoas aqui dentro, quase três vezes mais que a lotação, e tudo por conta dessa mudança no atendimento”, conta Cid.

“Contratamos ontem uma moça para o caixa que a maior arma dela é o sorrido. Além de estar no caixa ela também faz venda e as pessoas estão elogiando muito. Ela é querida demais e, com isso, aumenta em mais uns 30% as vendas”, comemora o gerente.

Esse tipo de atitude, diz Cid, é uma obrigação para quem trabalha com o público, além do que, que mal há em ser feliz?