Felipão tem cólica intestinal e sai às pressas de entrevista do Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luiz Felipe Scolari precisou interromper sua entrevista coletiva após o empate do Palmeiras com o Red Bull, por 1 a 1, neste domingo (20), após se sentir mal. Ele sofreu com uma cólica intestinal, pediu desculpas e se levantou com dificuldade para sair da sala.

De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, o treinador de 70 anos já estava se sentindo indisposto desde antes, mas mesmo assim tentou dar a entrevista. Após poucas respostas, porém, ele não conseguiu continuar.

Antes de abandonar a entrevista, Felipão falou sobre a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista e minimizou o empate com o Red Bull. Ele avisou ainda que na próxima rodada, contra o Botafogo-SP, deve trocar "sete ou oito" atletas da equipe titular.

"Tudo dentro do esperado. A gente sabia que ia ser assim. Não tem o que cobrar", disse o técnico, antes de reclamar da sequência de três jogos fora de casa nas quatro primeiras rodadas que o Palmeiras tem no Paulistão. "São quatro jogos em 10 dias, três fora. Tem mais algum time grande que sai três vezes nos primeiros quatro jogos? Então, pergunte à Federação (Paulista)".