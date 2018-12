Felipe Massa termina em 14º lugar a prova de estreia na Fórmula E

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal aposta para o futuro do automobilismo por parte de montadoras, dirigentes e até alguns fãs da velocidade, a Fórmula E iniciou na manhã deste sábado sua quinta temporada com o eP de Ad Diriyah, na Arábia Saudita. Maior atração da categoria com carros elétricos após 15 anos na Fórmula 1, o brasileiro Felipe Massa largou em 12º lugar, chegou a estar até entre os oito primeiros colocados, mas sofreu uma punição e precisou ir aos boxes, o que o fez fechar a prova apenas em 14º lugar.

O português Antonio Felix da Costa, da Andretti/BMW, venceu, com Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) em segundo e Jêrome D'Ambrosio (BEL/Mahindra) em terceiro. Lucas Di Grassi (Audi) foi nono colocado, e Nelsinho Piquet (Jaguar), o décimo.

O primeiro treino livre deste sábado foi cancelado por conta de uma chuva torrencial na cidade desértica que gerou poças de água no circuito de rua em que seria realizada a bateria. O fato é raro, porque nunca choveu em uma corrida de Fórmula E na história. O tabu se manteve, mas a pista ficou úmida durante o eP e criou novos desafios para os pilotos.

A zona de ataque, que dá potência extra a quem passa por uma área da pista, e é permitida duas vezes para cada competidor, foi ativada a partir da terceira volta. Por meio de votação online, cinco pilotos ganharam mais uma carga de potência: Stoffel Vandoorne (BEL/HWA), Felipe Massa, Antonio Felix da Costa, Daniel Abt (ALE/Audi) e Lucas Di Grassi.

A largada de Felipe Massa foi boa, com o uso de força para ultrapassagens que era algo difícil na Fórmula 1, pois os carros na Fórmula E são mais resistentes aos pequenos contatos. De 12º colocado ele passou à zona de pontuação, entre os dez primeiros, na segunda volta e assumiu o oitavo lugar em 20 minutos de prova.

Pouco depois ele tomou uma punição, assim como diversos outros pilotos, e precisou ir para os boxes. Caiu para a 16ª posição e terminou em 14º. Após a conquista do modesto 14º lugar, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou a razão do gancho: infração na regeneração energética do carro.

De acordo com o relato, foi uma infração técnica, porque Massa em duas oportunidades usou energia de forma considerada inapropriada na cláusula 5.1 do guia de implementação da bateria da Fórmula E.

O brasileiro ativou o sistema antes do permitido, que é a partir de 22 minutos de corrida. Assim, perdeu cinco segundos como punição. Além de acionar antes da hora, os registros são de que ele acionou a energia do Fanboost mais do que deveria, usando energia a que não tinha direito. As duas punições o fizeram perder 25 segundos nos boxes.

Além de Massa, a prova também marcou as estreias de Max Gunther, Vandoorne, Gary Paffett (ING/HWA) e Alexander Sims (ING/Andretti) - Pascal Wehrlein (ALE/Mahindra) também estrearia, mas foi substituído por Felix Rosenqvist.

A próxima prova da Fórmula E será em 12 de janeiro, no Marrocos.