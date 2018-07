Felipe Prochmann apresenta workshop de maquiagem para efeitos especiais em Curitiba

Neste sábado, dia 28 de julho, acontece o Curitiba Social Mix 2018, maior evento de cultura digital do sul do país. Uma de suas mais aguardadas atrações será o workshop demonstrativo "Sangue, Porrada e Zumbis - maquiagem de efeitos no cinema nacional", promovido pelo Curso de Cinema do Centro Europeu. Ministrado pelo premiado professor de maquiagem Felipe Prochmann, o workshop vai abordar técnicas de sombra e luz, próteses e efeitos para maquiagem utilizados em cinema, TV e publicidade.

Felipe é maquiador e caracterizador há 15 anos, com diversos cursos de especialização no Brasil e Argentina e participação em workshops internacionais com Ve Neill, detentora de 3 Oscars, personal makeup artist de Johnny Depp; e com Joe Dulude, criador das maquiagens para o musical "Wicked" da Broadway, indicado ao Emmy. Estudou também com Marietta Carter-Narcisse, maquiadora de Whitney Houston, Whoppi Goldberg e integrante da comissão pré-selecionadora do Oscar, e também com Dani Fonseca, que trabalhou com Lady Gaga e é educadora internacional da empresa Temptu. Ao longo de sua carreira, Felipe Realizou mais de 900 comerciais e 60 filmes, e recebeu nove indicações para o Prêmio Avon de Maquiagem, o mais importante do Brasil em sua categoria.

O Curitiba Social Mix 2018 será realizado neste sábado, no Canal da Música (Rua Julio Perneta, 695), das 10h às 22h. O workshop com Felipe Prochmann será realizado a partir das 14h30. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br/curitibasocialmix. Mais informações no site www.curitibasocialmix.com.br.